Chorozinho recebe sistema de dessalinização pelo Programa Água Doce

O Programa Água Doce (PAD), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), instalou no município de Chorozinho, a 69,7 km de Fortaleza, seu milésimo sistema de dessalinização, que atenderá cerca de 25 famílias que vivem no Assentamento Morros e Riacho Alegre.

O sistema conta com um poço de vazão equivalente a 5.625 l/h, garantindo mais segurança hídrica e qualidade de vida para os moradores das comunidades.

Durante visita técnica nesta sexta-feira, 5, os coordenadores do PAD do Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Piauí e Minas Gerais, além de representantes do MIDR conheceram a região de Morros, localidade onde estão as instalações do sistema.