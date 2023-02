Polícia apreende 1,3 tonelada de cocaína em barco e prende 15 tripulantes na Venezuela

Uma operação policial na costa da Venezuela terminou com a apreensão de 1,3 tonelada de cocaína e 15 detidos, informaram as autoridades na segunda-feira.

"Ação policial conseguiu a apreensão de 1.331 quilos em uma embarcação com bandeira venezuelana no estado de Sucre. Quinze tripulantes detidos", informou no Twitter a Superintendência Nacional Antidrogas (Sunad).

O superintendente nacional antidrogas, general Richard López Vargas, "afirmou que as investigações apontaram a conexão deste grupo criminoso, que tentou enviar drogas do leste do país para a Europa", acrescentou a Sunad.

A Superintendência informou que desde o início de 2023 foram apreendidas 2,4 toneladas de drogas. Durante o ano passado, as forças de segurança apreenderam mais de 41 toneladas de narcóticos no país.

Embora o governo da Venezuela destaque sua luta contra o narcotráfico, o governo dos Estados Unidos alega que o país sul-americano não cumpre suas obrigações no combate aos narcóticos, motivo pelo qual anunciou sanções contra altos funcionários de Caracas, acusados de vínculos com o tráfico de drogas.

