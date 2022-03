700 kg de queijo coalho sem refrigeração são apreendidos em Chorozinho

Os alimentos estavam sendo transportados sem embalagens no assoalho do veículo

Cerca de 700 kg de queijo coalho foram apreendidos na manhã desta quarta-feira, 2, no município de Chorozinho, distante 72 km de Fortaleza. O caminhão que transportava a carga foi abordado no quilômetro 70 da BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o alimento estava sendo transportado sem condições de higiene e sem documentação fiscal.

A abordagem da carga ocorreu por volta das 10h45min, quando a equipe da PRF deu ordem de parada para um caminhão Ford Cargo 816. Ao realizar a fiscalização do compartimento de carga, os agentes encontraram, debaixo de uma lona plástico, diversas peças de queijo coalho.

Transporte foi realizado em veículo não refrigerado (Foto: PRF/Reprodução)



Queijos estavam escondidos embaixo de lona (Foto: PRF/Reprodução)



O alimento era transportado em um compartimento não refrigerado ou adequado para o transporte de laticínios. Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal do Piauí, em 2015, o armazenamento de queijo coalho sem refrigeração está diretamente relacionado a uma maior proliferação de coliformes no alimento, podendo ocasionar graves quadros de saúde.

Além disso, as peças de queijo, que estavam no assoalho do veículo, não possuíam embalagens ou selos de inspeção sanitária.

Questionado sobre a origem da mercadoria, o motorista não apresentou notas fiscais. Segundo a PRF, o motorista foi detido e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda do Ceará.







