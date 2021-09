Três pessoas são mortas em Chorozinho em menos de três horas

Um adolescente de 17 anos foi vítima do primeiro crime. No segundo caso, um homem e uma mulher foram mortos a tiros.

Três pessoas foram mortas em Chorozinho, cidade localizada a 68,6 km de Fortaleza, nesta quarta-feira, 29, em um intervalo de menos de três horas.



A primeira vítima é um adolescente de 17 anos. O segundo caso foi um duplo-homicídio que vitimou Alexandrino Ribeiro Freitas e uma mulher identificada apenas como Fran.

De acordo com uma fonte ouvida pelo O POVO, um dos crimes aconteceu por volta do meio-dia e o segundo por volta das 13 horas. Todos os crimes possuem características de execução.

Há três dias outras três pessoas foram mortas na praia de Águas Belas, em Cascavel, no Ceará. As vítimas eram do sexo masculino e estavam em uma barraca participando de um piquenique.

