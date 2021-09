Quatro pessoas são mortas em Chorozinho nesta quarta-feira, 29

Quatro pessoas foram mortas nesta quarta-feira, 29, em Chorozinho, Ceará. Os primeiros três casos foram registrados durante o dia e vitimaram um adolescente de 17 anos e um casal. Um quarto caso aconteceu nesta noite.

Alexandrino Ribeiro Freitas e uma mulher identificada apenas como Fran estavam entre os mortos nesta tarde. As primeiras três execuções foram registradas em menos de três horas. Já a noite O POVO recebeu informações de mais um homicídio na cidade localizada a 68,6 km de Fortaleza. A vítima, no entanto, ainda não possui identificação.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Alexandrino e Fran moravam juntos no bairro Conjunto Irmã Alzira. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local. "A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram na ocorrência e colheram indícios que auxiliarão os trabalhos investigativos", diz a pasta.

O homicídio do adolescente de 17 anos ocorreu no bairro Sítio Retiro. A SSPDS informou que, segundo informações iniciais colhidas pelas equipes policiais, a vítima, "com um ato infracional análogo ao crime de trânsito, foi atingido por disparos de arma de fogo em frente a uma unidade hospitalar". A Pefoce e a PMCE também estiveram no local. Ainda não há mais informações sobre a ocorrência desta noite.

