Justiça mantém preso suspeito de ataque a tiros com fuzil em Caucaia

Justiça mantém preso suspeito de ataque a tiros com fuzil em CaucaiaConfronto com a Polícia Militar ocorreu após o setor de inteligência identificar o quartel-general da facção Massa Carcerária
A Justiça do Ceará converteu a prisão em flagrante de Wellington Lima de Moraes em preventiva neste domingo, 11. O indivíduo foi capturado após confronto com a Polícia Militar em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
A decisão foi proferida pelo 4º Núcleo Regional de Custódia. O segundo envolvido, João Marcelo Barros Almeida, permanece internado no Hospital Municipal de Caucaia após ser ferido durante a troca de tiros.
O POVO teve acesso à decisão da audiência de custódia. O magistrado afirmou que a localidade de Serra do Coité Pedreira foi transformada em um "campo de guerra" por indivíduos armados com munições de grosso calibre, que atentaram contra a vida dos agentes de segurança.
Setor de inteligência identificou "Quartel-general da Massa Carcerária"
A ação policial ocorreu no sábado, 10, depois que o setor de inteligência identificou uma residência abandonada que funcionava como base da facção criminosa "Massa Carcerária". Segundo os autos, o imóvel servia como um "verdadeiro quartel-general do crime", onde as lideranças se escondiam sob escolta armada.
Conforme o documento, durante o cerco, João Marcelo saiu da casa portando um fuzil Taurus T4, calibre 5.56, e disparou contra a composição, sendo baleado no revide. Já Wellington foi preso dentro da casa, onde foram apreendidos carregadores, munições, drogas e roupas camufladas.
O juiz destacou que a apreensão de vestimentas camufladas e armamento pesado demonstra que o grupo agia "como uma verdadeira milícia armada", preparada para o confronto bélico.
A conversão da prisão apontou a reincidência de Wellington Lima de Moraes, que já responde a processos por homicídio doloso e organização criminosa. Para o magistrado, a segregação é necessária para interromper a atuação de alguém que "demonstra total desprezo pela vida humana e pelas instituições estatais".
Já a audiência de custódia de João Marcelo será realizada assim que ele receber alta médica.
Policiais militares realizaram apreensão
A equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar apreendeu um fuzil calibre 5,56 com numeração suprimida, carregadores e 197 munições, além de 30 gramas de maconha, balança de precisão, aparelhos celulares, roupas camufladas, coldre e outros objetos.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a autuação em flagrante foi por tentativa de homicídio, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e receptação.
O procedimento foi realizado na 1º Delegacia de Polícia Civil e Caucaia.