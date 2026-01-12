Justiça mantém preso suspeito de ataque a tiros com fuzil em Caucaia

Apreensão de fuzil em Caucaia após confronto entre criminosos e a Polícia Militar / Crédito: divulgação/PMCE

A Justiça do Ceará converteu a prisão em flagrante de Wellington Lima de Moraes em preventiva neste domingo, 11. O indivíduo foi capturado após confronto com a Polícia Militar em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A decisão foi proferida pelo 4º Núcleo Regional de Custódia. O segundo envolvido, João Marcelo Barros Almeida, permanece internado no Hospital Municipal de Caucaia após ser ferido durante a troca de tiros.

O POVO teve acesso à decisão da audiência de custódia. O magistrado afirmou que a localidade de Serra do Coité Pedreira foi transformada em um "campo de guerra" por indivíduos armados com munições de grosso calibre, que atentaram contra a vida dos agentes de segurança. LEIA MAIS| Facções criminosas: jogo de futebol no Pirambu une comunidades rivais para "selar a paz" Setor de inteligência identificou "Quartel-general da Massa Carcerária" A ação policial ocorreu no sábado, 10, depois que o setor de inteligência identificou uma residência abandonada que funcionava como base da facção criminosa "Massa Carcerária". Segundo os autos, o imóvel servia como um "verdadeiro quartel-general do crime", onde as lideranças se escondiam sob escolta armada. Conforme o documento, durante o cerco, João Marcelo saiu da casa portando um fuzil Taurus T4, calibre 5.56, e disparou contra a composição, sendo baleado no revide. Já Wellington foi preso dentro da casa, onde foram apreendidos carregadores, munições, drogas e roupas camufladas.

O juiz destacou que a apreensão de vestimentas camufladas e armamento pesado demonstra que o grupo agia "como uma verdadeira milícia armada", preparada para o confronto bélico. A conversão da prisão apontou a reincidência de Wellington Lima de Moraes, que já responde a processos por homicídio doloso e organização criminosa. Para o magistrado, a segregação é necessária para interromper a atuação de alguém que "demonstra total desprezo pela vida humana e pelas instituições estatais". Já a audiência de custódia de João Marcelo será realizada assim que ele receber alta médica.