Suspeita de integrar homicídio em Fortaleza é presa em Uruoca

Suspeita de integrar homicídio em Fortaleza é presa em UruocaJovem de 20 anos foi executado a tiros no bairro Manoel sátiro em crime atribuído a conflitos entre facções criminosas
Uma mulher de 24 anos foi presa nesta terça-feira, 6, no município de Uruoca, suspeita de envolvimento em um homicídio. O crime ocorreu em agosto de 2025, no bairro Manoel Sátiro, em Fortaleza.
De acordo com as investigações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime está relacionado a disputas territoriais entre facções criminosas.
Na ocasião, a vítima, um jovem de 20 anos, foi atraído para o local e executado a tiros por dois homens que se deslocavam em uma motocicleta. Um dos suspeitos já foi preso, enquanto o outro permanece foragido. Todos os envolvidos no crime — incluindo a mulher detida — possuem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
