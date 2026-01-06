Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeita de integrar homicídio em Fortaleza é presa em Uruoca

Suspeita de integrar homicídio em Fortaleza é presa em Uruoca

Jovem de 20 anos foi executado a tiros no bairro Manoel sátiro em crime atribuído a conflitos entre facções criminosas
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher de 24 anos foi presa nesta terça-feira, 6, no município de Uruoca, suspeita de envolvimento em um homicídio. O crime ocorreu em agosto de 2025, no bairro Manoel Sátiro, em Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | Homem morre após confronto policial dentro de residência em Coreaú

De acordo com as investigações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime está relacionado a disputas territoriais entre facções criminosas.

Na ocasião, a vítima, um jovem de 20 anos, foi atraído para o local e executado a tiros por dois homens que se deslocavam em uma motocicleta. Um dos suspeitos já foi preso, enquanto o outro permanece foragido. Todos os envolvidos no crime — incluindo a mulher detida — possuem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar