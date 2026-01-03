Caucaia: acusado de ferir PM durante Réveillon é solto pela Justiça

Caucaia: acusado de ferir PM durante Réveillon é solto pela JustiçaHomem agrediu PM com taça de vidro e foi baleado no pé por outro policial para cessar as agressões
A Justiça do Ceará concedeu liberdade provisória, nessa sexta-feira, 2, a Clemilson de Araújo Nascimento, preso em flagrante após uma confusão familiar no distrito de Jurema, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.
Clemilson é acusado de ferir o cunhado, um policial militar, com uma taça de vidro durante uma confraternização de Ano-Novo.
O POVO obteve a decisão da audiência de custódia proferida pelo juiz plantonista Célio Antonio Dias, que expediu o alvará de soltura.
A confusão ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro, por volta das 9h, no Conjunto Marechal Rondon. De acordo com os autos do processo, a briga envolveu Clemilson e o cunhado dele, o policial militar Walter da Silva Oliveira.
Suspeito alegou ter recebido soco de PM
Em depoimento, Clemilson alegou que a confusão começou após receber um soco do cunhado. Ele teria reagido ferindo o PM na cabeça e do pescoço com uma taça de vidro.
Um terceiro homem que estava na festa, identificado como Leonardo Sousa, também policial militar de folga, presenciou a agressão e interferiu efetuando um tiro que atingiu o pé esquerdo de Clemilson.
O policial ferido com a taça teve lesões graves e perdeu sangue, sendo socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
Clemilson foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Potira, onde foi atendido. Após receber alta médica, ele foi autuado por tentativa de homicídio.
O magistrado decidiu não manter a prisão preventiva, pois considerou que o acusado é réu primário e que sua liberdade não oferece risco à ordem pública.
Clemilson responderá ao processo em liberdade, mas terá que cumprir medidas cautelares, como comparecer mensalmente ao fórum e manter o endereço atualizado. A arma utilizada pelo policial que efetuou o disparo foi apreendida e apresentada espontaneamente na delegacia de Caucaia.