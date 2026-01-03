Caucaia: acusado de ferir PM durante Réveillon é solto pela Justiça

Investigação da inteligência da Delegacia Metropolitana de Caucaia / Crédito: reprodução/Google Street View

A Justiça do Ceará concedeu liberdade provisória, nessa sexta-feira, 2, a Clemilson de Araújo Nascimento, preso em flagrante após uma confusão familiar no distrito de Jurema, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Clemilson é acusado de ferir o cunhado, um policial militar, com uma taça de vidro durante uma confraternização de Ano-Novo.

O POVO obteve a decisão da audiência de custódia proferida pelo juiz plantonista Célio Antonio Dias, que expediu o alvará de soltura. A confusão ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro, por volta das 9h, no Conjunto Marechal Rondon. De acordo com os autos do processo, a briga envolveu Clemilson e o cunhado dele, o policial militar Walter da Silva Oliveira. Suspeito alegou ter recebido soco de PM Em depoimento, Clemilson alegou que a confusão começou após receber um soco do cunhado. Ele teria reagido ferindo o PM na cabeça e do pescoço com uma taça de vidro. Um terceiro homem que estava na festa, identificado como Leonardo Sousa, também policial militar de folga, presenciou a agressão e interferiu efetuando um tiro que atingiu o pé esquerdo de Clemilson.