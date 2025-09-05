Idoso é deixado na rua com roupa hospitalar em Caucaia

Idoso é deixado em campo de futebol com roupa hospitalar e acesso no braço após internação em CaucaiaA Secretaria de Desenvolvimento Social de Caucaia afirma que os funcionários que deixaram o homem na rua foram afastados. Paciente foi levado para o hospital novamente e deve permanecer hospitalizado até localização de familiares ou transferência para casa de acolhimento
Um idoso em situação de vulnerabilidade, que tratava pneumonia no Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha da Rocha, foi deixado na rua do bairro Cigana, em Caucaia, ainda com roupa hospitalar e acesso no braço na última quarta-feira, 3.
Situação foi denunciada e a Secretaria de Saúde de Caucaia então enviou uma ambulância para o local. O homem foi internado novamente no Hospital Municipal em regime de internação social.
A Secretaria de Saúde (SMS) do município afirma que o paciente deve continuar no hospital até a localização de familiares ou remanejamento para uma unidade de acolhimento social.
Em nota, a SMS informou que a medida foi excepcional e o paciente permanece no hospital, sem pendências clínicas e com acompanhamento do serviço social do hospital.
Internação social
Ao O POVO, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Caucaia informou que está em busca de parentes para promover reintegração familiar do paciente. “Quando não há possibilidade de retorno à família, o município realiza o encaminhamento para instituições privadas parceiras ou aciona o Governo do Estado para viabilizar o acolhimento necessário”, destaca o texto.
A nota ainda informa que a Secretaria é responsável por verificar se a pessoa em situação de rua já é atendida por benefícios sociais e, caso necessário, a equipe técnica deve realizar a inclusão em programas como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A Secretaria de Saúde informou que os funcionários envolvidos no retorno do idoso em situação de rua para “local onde morava” foram afastados por “conduta indevida” e que a situação não representa o compromisso do Município com a saúde e integridade dos pacientes.
"A SMS lamenta o episódio e reforça que todos os equipamentos de saúde são orientados a cumprir rigorosamente os protocolos clínicos, desde o acolhimento até a alta hospitalar. O órgão reitera, ainda, seu comprometimento com a qualidade da assistência e com a humanização do atendimento", completou em nota.