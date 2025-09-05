Idoso é deixado na rua com roupa hospitalar em Caucaia

O idoso deve permanecer na unidade hospitalar até voltar à família ou ser encaminhado a uma instituição de acolhimento / Crédito: Divulgação / Jabicara

Um idoso em situação de vulnerabilidade, que tratava pneumonia no Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha da Rocha, foi deixado na rua do bairro Cigana, em Caucaia, ainda com roupa hospitalar e acesso no braço na última quarta-feira, 3. Situação foi denunciada e a Secretaria de Saúde de Caucaia então enviou uma ambulância para o local. O homem foi internado novamente no Hospital Municipal em regime de internação social.

A Secretaria de Saúde (SMS) do município afirma que o paciente deve continuar no hospital até a localização de familiares ou remanejamento para uma unidade de acolhimento social. Em nota, a SMS informou que a medida foi excepcional e o paciente permanece no hospital, sem pendências clínicas e com acompanhamento do serviço social do hospital. Internação social Ao O POVO, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Caucaia informou que está em busca de parentes para promover reintegração familiar do paciente. “Quando não há possibilidade de retorno à família, o município realiza o encaminhamento para instituições privadas parceiras ou aciona o Governo do Estado para viabilizar o acolhimento necessário”, destaca o texto. A nota ainda informa que a Secretaria é responsável por verificar se a pessoa em situação de rua já é atendida por benefícios sociais e, caso necessário, a equipe técnica deve realizar a inclusão em programas como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).