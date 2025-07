Como barulho humano alcança o fundo do mar e põe animais em risco: 'golfinhos gritando' e 'baleias encalhadas'

Christian Harboe-Hansen As criaturas marinhas estão sendo forçadas a lidar com o aumento da atividade humana nos oceanos Tempestades, ondas e ventos combinados com o canto dos pássaros, o assobio das baleias e diversos sons de outros animais marinhos formam a paisagem sonora natural dos oceanos. No entanto, detonações de rochas, sinais estridentes de sonares, roncos de motores de navio e outros ruídos emitidos pela atividade humana estão ficando cada vez mais altos. Os especialistas alertam que isso tem um impacto perigoso na vida marinha. O som desempenha um papel essencial em atividades cruciais das espécies marinhas, como reprodução, alimentação, manutenção da estrutura social e fuga de predadores.

"Todos os animais marinhos são muito acústicos. A audição é seu principal sentido", diz Lindy Weilgart, que estuda a poluição sonora submarina e seus efeitos sobre os cetáceos (grupo de animais marinhos que inclui baleias, golfinhos e botos) desde 1994, e é consultora da organização de conservação sem fins lucrativos Oceancare, com sede na Suíça. Weilgart lista as duas maiores ameaças como sendo as frotas de navios em constante expansão e os canhões de ar comprimido usados para encontrar reservas de petróleo no fundo do mar. Os sonares navais, a construção offshore, a mineração em águas profundas, as traineiras usadas para pesca de arrasto, os barcos de passeio e outras atividades aumentam os níveis de ruído. "Nossa atividade econômica está aumentando", diz à BBC Patrick Miller, professor da Universidade St Andrews, na Escócia. "Muitas das coisas que fazemos geram ruído nos oceanos do mundo. Portanto, isso só vai aumentar", acrescenta. Níveis de ruído estão aumentando O estudo de medição de ruído oceânico é uma área relativamente nova.

Em 2006, pesquisadores da Universidade de San Diego, nos EUA, analisaram dados de 1964-1966 e 2003-2004 perto da Ilha de San Nicolas, a 257 quilômetros a oeste da Califórnia. Eles descobriram que o ruído em 2003-2004 era de 10 a 12 decibéis (dB) mais alto do que em 1964-1966 — um aumento médio de 3dB por década. Desde então, a atividade humana aumentou ainda mais.

"O ruído dos navios é um dos principais ruídos de fundo nos oceanos do mundo", diz Miller, que vem pesquisando o tema desde 1997. "Há evidências muito boas de que está aumentando", ele acrescenta. Getty Images Os navios estão entre as principais fontes de poluição sonora dos oceanos O International Fund for Animal Welfare (IFAW) afirma que, em qualquer dado momento, 250 mil embarcações estão no oceano, e alguns navios de carga emitem "até 190 decibéis de ruído, o que é muito mais alto do que um avião decolando, e quase o mesmo nível de um show de rock". Para efeito de comparação, em seres humanos, ruídos altos acima de 120 dB podem causar danos imediatos aos ouvidos. Ouvir um breve nível sonoro de 140 dB causa dor, e pode levar a danos permanentes à audição.

Natassia Eugenie Patrick Miller (à direita) vem realizando pesquisas sobre níveis de ruído há décadas 'Viver em vez de jantar' A luz é absorvida mais rapidamente na água do que no ar, reduzindo a visibilidade, e os odores se dissipam mais rápido, tornando todo o espectro da vida marinha altamente dependente do som para sobreviver. Os cetáceos enviam e recebem sons complexos para se comunicar uns com os outros, navegar pelas águas, encontrar alimentos e muito mais. Os peixes e invertebrados também usam o som para essas funções vitais básicas. Um estudo indicou, por exemplo, que o som crônico de baixa frequência também afeta a capacidade dos peixes jovens de encontrar um lar. Getty Images As baleias beluga se comunicam e navegam por meio de assobios e estalos O som viaja mais rápido e mais longe na água (cerca de 1.480 metros por segundo) do que no ar (343 metros por segundo), o que significa que ele percorre longas distâncias com relativamente pouca perda de intensidade ou volume. Isso beneficia os animais em seu habitat natural, mas também amplifica os impactos da atividade humana.