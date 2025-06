Homem é preso em flagrante com 365 munições em Caucaia

Um homem de 22 anos foi preso com 365 munições pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso foi registrado no Parque Guadalajara, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a prisão foi realizada durante o patrulhamento de uma equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar. O homem tentava fugir quando percebeu a aproximação da viatura e ao ser encontrado foram encontradas as munições, que estavam em um bolso.