Três suspeitos morrem em intervenção policial em Caucaia; 7 armas são apreendidas

Dois homens e um adolescente suspeitos de integrar uma organização criminosa foram mortos em intervenção policial realizada na madrugada desta quarta-feira, 28, no bairro Patrícia Gomes , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) ainda apreendeu dois fuzis , quatro pistolas, um revólver e quatro artefatos explosivos.

Já durante a madrugada, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) localizaram o grupo. De acordo com a SSPDS, ao avistarem os policiais, os criminosos passaram a atirar contra eles.

Foi no acampamento que os PMs se depararam com o material ilícito que foi apreendido. Além das armas, 492 munições de diversos calibres foram apreendidas, assim como uma capa de colete balístico, um cinto tático com coldre e suportes para carregadores, três balanças, cinco balaclavas, três rádios comunicadores, cinco celulares e 42 gramas de maconha.

“A região já vinha sendo monitorada pela PMCE há cerca de duas semanas com base em levantamentos de inteligência”, afirmou a corporação. “O procedimento da ocorrência está sendo apresentado na Delegacia Municipal de Caucaia, onde será dada continuidade às investigações”.



Além do Bope, a ação policial contou com apoio do 12º e do 26º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Assessoria de Inteligência (Asint) da PM.