Suspeito de zombar de policiais que buscavam cumprir mandado no Siqueira é denunciado

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou Rafael Nóbrega de Sousa, 19 anos, à Justiça nessa terça-feira, 27. Ele havia sido preso no último dia 15 de maio suspeito de tirar fotos de policiais civis que buscavam cumprir um mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente na comunidade do Marrocos, localizada no bairro Siqueira , em Fortaleza .

As fotos dos agentes eram acompanhadas de frases que atacavam e zombavam do trabalho policial. “SEUS CANA FILHA DA PUTA”, “VIERAM PEGAR O NEGO, MAS FOI SÓ VIAGEM PERDIDA” e “VÃO PEGAR NUNCA A TROPA” (Sic) foram algumas das publicações que teriam sido feitas por Rafael.



Havia ainda emoticons de uma bandeira vermelha e da bandeira nacional de Marrocos, referências, respectivamente, à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e da “Tropa do Marrocos”, célula do CV que age na região.

Os policiais retornaram à Silva Rocha e abordaram Rafael. “Inicialmente, o suspeito negou autoria das postagens, porém, logo em seguida, admitiu que as imagens haviam sido registradas em sua residência embora tenha alegado que as postagens teriam sido feitas pelo próprio adolescente (alvo do mandado) no interior do imóvel, sentado no sofá”, afirma a denúncia do MPCE.