Russas recebe R$ 1 milhão do Governo Federal para assistência humanitária após vendaval

Russas, município do interior do Ceará localizado no Vale do Jaguaribe, receberá R$ 1.058.040 para ajuda humanitária após um vendaval acompanhado de chuva forte atingir casas, prédios públicos, arrancar árvores, telhados e postes da cidade no dia 25 de janeiro.

A verba é oriunda da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A portaria que autoriza a transferência do recurso foi publicada no dia 5 de março.