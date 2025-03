Capistrano tem situação de emergência reconhecida devido a chuvas intensas

Imagem de apoio ilustrativo. Capistrano também recebeu ajuda estadual após chuvas intensas / Crédito: AURÉLIO ALVES

O município de Capistrano, localizado na região do Maciço de Baturité, recebeu o reconhecimento de situação de emergência por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Razão está nos danos sofridos pela cidade após chuvas intensas. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de março e tem validade até setembro. Com isso, o município poderá solicitar recursos específicos para ajuda humanitária e reconstrução de estruturas danificadas.

Capistrano já havia pedido auxílio do Governo Estadual para lidar com os prejuízos. Em 15 de março, o prefeito da cidade, Cláudio Bezerra, publicou um vídeo nas redes sociais com o governador Elmano de Freitas, no qual o chefe do executivo estadual prometia recursos para a reconstrução de pontos do município.

LEIA TAMBÉM: 16 municípios do Ceará relatam danos após chuvas intensas à Defesa Civil Nacional Foram mencionadas verbas para a reconstrução do Canal do Pirambu, da passagem molhada de Belo Monte, do Mercado Público e da quadra do Boqueirão. De acordo com a Defesa Civil estadual, foram enviadas 100 cestas básicas para a cidade após o ocorrido.