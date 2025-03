Policial é ferido durante prisão de suspeito de violência doméstica

Um homem foi preso suspeito de suspeito de violência doméstica e de lesionar um policial militar na manhã deste sábado, 29, no bairro Icaraí, em Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A ocorrência teve início após a denúncia de violência. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), durante o atendimento à ocorrência, o suspeito tentou tomar a arma do PM, houve luta corporal e um agente foi atingido de raspão por disparo de arma de fogo no braço.