Jovem de 18 anos é morto a tiros na Praia de Iparana, no Ceará

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na Praia de Iparana, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na tarde deste domingo, 16. Ainda não há informações da motivação do crime.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local.