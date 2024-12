Caucaia: cavalo é resgatado de dentro de cacimba pelos bombeiros

/ Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um cavalo foi resgatado de uma cacimba de um metro de profundidade, no município de Caucaia, a 16,6 km de Fortaleza, nesta quinta-feira, 12. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Após o resgate, o animal foi entregue em segurança ao tutor.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), recebeu um chamado de urgência de um morador do bairro Barra Nova, em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF). O dono do animal informou que o cavalo estava preso em uma cacimba cheia de água.