Suspeito de estuprar menino de 14 anos em Caucaia é preso

O suspeito e a motocicleta utilizada no crime foram localizados no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem estava escondido na casa de parentes.