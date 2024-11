Acusado de estupro no Henrique Jorge foi banido de dois aplicativos de transporte

A delegada afirma que após ser vítima do crime de estupro, a mulher procurou a delegacia da mulher para registrar o Boletim de Ocorrência. As guias para os exames periciais foram emitidas.

Conforme a delegada, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Inteligência policial, além do Departamento de Grupos Vulneráveis, atuou na investigação do caso e identificou o homem. A vítima, então, o reconheceu pelas fotos.

Imagens de câmeras de vigilância mostraram o momento que o carro utilizado pelo homem segue a vítima, de forma lenta, pela via. Ela havia descido do ônibus, depois do trabalho, e seguia a pé por alguns quarteirões até sua casa.

Conforme o depoimento da vítima, o condutor do automóvel apontou uma arma de fogo e a obrigou a entrar no carro. Ele teria ainda visto as fotos e contatos do celular dela, ameaçado, colocado o aparelho em modo avião e feito imagens íntimas.