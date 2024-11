Suspeitos de matar indígenas em Caucaia são presos em operação policial

Com o homem mais jovem e o adolescente de 15 anos, as equipes apreenderam uma pistola, um revólver, dezenas de munições, dois carregadores, drogas, balança de precisão, caderno de anotações e uma quantia em dinheiro ainda não especificada pela Polícia.

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido em operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ofensiva policial ocorreu na terça-feira, 5, como resposta a, entre outras ações criminosas, os homicídios de três indígenas ocorridos em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza.

As investigações foram coordenadas pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia e contaram com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Polícia não divulga identidade de suspeitos presos

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).