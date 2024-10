Homem é morto a tiros próximo a pista de skate em Caucaia

Vítima foi a óbito ainda no local do crime. Polícia investiga o caso para identificar os responsáveis pelo assassinato

Um homem de 19 anos foi morto durante a noite da última quinta-feira, 10, em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). João Pedro, 19, também conhecido como “Gato”, foi baleado próximo a uma pista de skate na avenida Contorno Oeste, bairro Nova Metrópole.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima, mas apenas constatou o óbito do jovem, que morreu ainda no local do crime. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), João Pedro foi apreendido quando ainda era menor de idade por um ato infracional análogo ao crime de roubo.