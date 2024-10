Ceará amplia política pública de prevenção à violência para dez municípios com bolsa de R$ 1,4 mil

Governador Elmano de Freitas anunciou ampliação do projeto Virando o Jogo, no Palácio da Abolição, em Fortaleza Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O Governo do Ceará ampliou uma política pública de prevenção à violência no Estado para dez municípios com aumento de dez mil vagas para jovens de 15 a 22 anos que nem trabalham e nem estudam (Nem-nem). O projeto Virando Jogo, do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Estado do Ceará (PReVio), irá atender público de 67 bairros do Ceará com maiores índices de violência. A ampliação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta terça-feira, 1º, em solenidade no Palácio da Abolição, em Fortaleza. O público beneficiado também deve ter renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo; podem estar em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto ou após o cumprimento da medida e residirem em áreas de vulnerabilidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O público receberá bolsa auxílio com bolsas de R$ 1,4 mil. Nesta nova etapa, o projeto será direcionado para 31 bairros em Fortaleza, quatro em Caucaia, seis em Maracanaú, cinco em Maranguape, cinco em Juazeiro do Norte, quatro em Sobral, quatro em Itapipoca, três em Iguatu, três no Crato e dois em Quixadá. Ao todo, o investimento é de R$ 66 milhões.

De acordo com o governador do Estado, Elmano de Freitas, o projeto busca gerar oportunidades para jovens que moram em territórios com maiores índices de homicídios, roubo e furtos, com objetivo de prevenir a inserção do público na criminalidade. “Vamos fazer isso dando bolsas, capacitação, oportunidade para o emprego, para colocar um pequeno negócio e tenho certeza que é uma ação importante para prevenir a violência”, disse. O projeto foi iniciado em 2019 em seis territórios na capital cearense e, em 2021, expandiu para Sobral, em 2023, para mais três municípios do Estado, com duração de sete meses do projeto. A coordenadora geral do Projeto Virando o Jogo, Ravena Bezerra, explicou que, por uma necessidade do público, a duração do programa diminuiu para cinco meses, mas a carga horária continuou a mesma. Com a mudança da duração do projeto, também ocorreu uma alteração no valor da bolsa, de R$ 1,7 mil para R$ 1,4 mil, sendo dividida em R$ 250 nos dois primeiros meses e R$ 300 nos últimos três meses, totalizando R$ 1.400. Serão 21 cursos de qualificação profissional em diversas áreas, bolsa auxílio durante o processo de formação.

“A expansão do Projeto virando o jogo significa ampliar a atenção e suporte para os jovens em que se encontram em situação de vulnerabilidade social no nosso Estado, trazendo mais oportunidades, ampliando suas capacidade e habilidades através de atividades socioeducativas e de qualificação profissional, bem como apoio psicossocial e garantia de direitos. É também uma importante estratégia de prevenção social da violência nesses municípios”, disse Ravena. A empreendedora Mayara Mariano Gomes, 23, moradora do bairro Grande Jangurussu, em Fortaleza, participou da primeira edição do projeto, em 2020, e relata que a experiência direcionou o seu caminho profissional. “Hoje sou empreendedora e o projeto foi muito importante. Foi um adicional na minha vida. Tive a oportunidade de passar como aprendiz em um banco e sigo lá”, comenta. Júlia Félix, 21, que participou da segunda edição do projeto, afirma que se apaixonou pela área administrativa. “Eu me encontrei. Hoje, tenho a minha loja e o projeto virou a minha vida. Eu dei meu primeiro passo e ele pode mostrar um caminho novo para as pessoas. Ele não é só para fazer curso, tem o esporte e o lazer. É uma forma de criar novas oportunidades”, disse.

De acordo com o assessor de Prevenção à Violência do Governo do Ceará, Avilton Júnior, o projeto tem duração de nove meses, contemplando desde a busca ativa do público até a certificação do público. “Vamos, inicialmente, contratar as equipes com experiência adequada para tratar esse tipo de jovem por meio de uma qualificação profissional e depois inserção comunitária para realizar busca ativa dos jovens”, detalha. Posteriormente, após a seleção dos jovens, haverá a execução do projeto, com duração de cinco meses. A primeira fase, com carga horária de 98 horas, contará com formação cidadã e ação comunitária. A fase seguinte abordará a qualificação profissional, com 180 horas. A última etapa irá trabalhar com atividades relacionadas ao mercado de trabalho, empreendedorismo e gestão financeira, com 20 horas de duração. O encerramento do projeto será realizado com a certificação e encaminhamentos administrativos para oportunidades de emprego, por exemplo, com duração de dois meses. “A expansão é tanto em territórios quanto na quantidade de pessoas”, afirma Avilton. Serão dez mil vagas para o público-alvo.

As inscrições para a próxima turma serão realizadas nos meses de novembro e dezembro. Um pré-cadastro já está disponível para realizada no site virandojogo.casacivil.ce.gov.br ou por meio de busca ativa conduzida pelas equipes nas áreas de atuação do projeto. Eles irão realizar contatos telefônicos e visitas para articulação institucional e comunitária com instituições parceiras locais a fim de sensibilizar os adolescentes e jovens a participarem do projeto. As atividades com o público devem ser realizadas na primeira semana de janeiro de 2025. A ampliação do Virando o Jogo terá como novos parceiros o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio do Instituto Viver Ceará.