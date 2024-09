Caucaia recebe 200 novos policiais militares para reforçar segurança

Ao todo, 200 novos soldados foram empossados na cerimônia em Caucaia Crédito: Divulgação/ Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

O efetivo da Polícia Militar em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebeu o reforço de 200 novos soldados, apresentados em uma cerimônia no bairro Jurema nessa quarta-feira, 18, com a presença do governador Elmano de Freitas. Com isto, o efetivo do 12º Batalhão Policial Militar passa a ter 700 homens e mulheres que atuarão no policiamento ostensivo da cidade. “Estamos aumentando em 40% o efetivo da Polícia Militar deste município, uma ação muito importante para o enfrentamento do crime organizado e para a garantia da paz e da tranquilidade do povo cearense”, declarou Elmano de Freitas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já o titular da pasta da segurança pública do Ceará, Roberto Sá, lembrou que os soldados integram a turma de 1.099 novos policiais formados na última sexta-feira, 13, no Centro de Eventos.

“São homens e mulheres treinados, capacitados e extremamente motivados para servir e proteger a população cearense e para cumprir as determinações do governador. Com mais 50 soldados em cada turno e mais 17 novas viaturas nas ruas, a PMCE chegará onde antes não conseguia ir aqui em Caucaia e, efetivamente, realizará o enfrentamento contra os grupos criminosos”, disse. A cerimônia de apresentação dos novos policiais foi acompanhada do lançamento da Operação Impacto, que fez o patrulhamento de 20 bairros de Caucaia ainda na noite de quarta-feira. Os bairros contemplados foram Araturi, Boa Vista, Capuan, Catuana, Cigana, Guagiru, Icaraí, Jandaiguaba, Jardim do Amor, Júlio Maria, Marechal Rondon, Mestre Antônio, Parque Albano, Planalto Caucaia, Potira I, II e III, Primavera, São Miguel e Sítios Novos.