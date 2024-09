Violência é o principal problema de Caucaia, apontam eleitores

Repórter do caderno de Cidades

Pesquisa Atlas/O POVO mostrou que 93,6% dos eleitores identificam a criminalidade como problema no município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza

Outra pergunta realizada na pesquisa foi se a presença de facções afeta acesso a serviços e deslocamentos nas comunidades onde os entrevistados moravam. “Sempre” foi a resposta de 28,3% dos eleitores, o maior percentual dentre as quatro respostas disponíveis. “Raramente” foi a resposta dada por 25,6%, “Frequentemente” foi a resposta de 23,5% e “Nunca” foi a resposta de 22,6%.

A criminalidade em Caucaia foi citada por 93,6% dos entrevistados dentre os maiores problemas que afetam o município. São mais de 20 pontos percentuais a mais que a saúde, o segundo problema mais mencionado, com 66,4%. Cem por cento dos eleitores com ensino fundamental completo destacaram a criminalidade como problema em Caucaia.

Com três facções disputando territórios, 182 homicídios e 1.083 roubos neste ano, Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, tem a criminalidade e a violência entre seus principais problemas . A pesquisa Atlas/ O POVO , realizada entre os dias 13 e 18 de agosto deste ano, identificou esse temor entre os eleitores do município.

Desde que as facções criminosas iniciaram uma guerra pelo domínio do Estado, em meados de 2016, O POVO tem mostrado diversos casos em que moradores de uma determinada região deixaram de frequentar territórios “rivais”, ou seja, onde agem facção inimiga à que age em sua comunidade.

Essa dinâmica se fez presente, por exemplo, no assassinato de Luan Mateus Braga Rocha, ocorrido no último dia 4 de janeiro no bairro Araturi, em Caucaia. Na ação, uma outra pessoa ficou ferida.