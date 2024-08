Dois corpos em avançado estado de decomposição são encontrados em Caucaia

Dois corpos foram encontrados na tarde desta quarta-feira, 14, em um terreno do bairro Guajiru, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Os cadáveres apresentavam avançado estado de decomposição e tinham sinais de violência, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Caucaia registra média de um homicídio por dia neste mês de agosto.

O POVO apurou que as vítimas estavam amarradas. Elas ainda não foram identificadas formalmente. Em nota enviada às 19h01min desta quarta, a SSPDS informou que a ocorrência estava em andamento.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial", afirmou a pasta.