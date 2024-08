Duplo homicídio e decapitação: Caucaia registra seis homicídios em 24 horas

Repórter do caderno de Cidades

Casos ocorreram no Parque Soledade, Praia do Cumbuco, Matões, Lago Verde e Urucutuba. Nenhum suspeito dos crimes foi preso até a publicação desta matéria

Durante a tarde de terça, ocorreram outros dois casos. Na Praia do Cumbuco, por volta das 15h10min, foi encontrado o corpo decapitado. Esta vítima também não foi identificada, sendo possível constatar apenas que era do sexo masculino.

O primeiro caso foi, justamente, o duplo homicídio. Por volta das 4h50min de terça, dois homens foram encontrados mortos em uma residência do bairro Parque Soledade. Eles não foram identificados formalmente, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou seis homicídios entre a madrugada de terça-feira , 6, e a madrugada desta quarta-feira , 7. Entre os casos registrados estão um duplo homicídio e um corpo encontrado decapitado na Praia do Cumbuco .

Às 17h50min, no distrito de Matões, um homem foi morto em via pública a golpes de um “objeto contundente”, informou a SSPDS. Também neste caso, a vítima não foi formalmente identificada.

Pelo avançado estado de decomposição do cadáver, é possível que o crime tenha ocorrido há mais tempo. A cabeça da vítima só foi localizada nesta quarta, também na Praia do Cumbuco.

Por fim, na madrugada desta quarta, ocorreram os dois outros assassinatos. Por volta de 1h30min, um homem de 37 anos foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Lago Verde e morreu no local.

Já no bairro Urucutuba, por volta das 5 horas, um jovem de 18 anos foi morto a tiros na avenida Central. Em nenhum dos casos, houve prisão em flagrante. A Delegacia Metropolitana de Caucaia é responsável por investigar todas as seis mortes.

Até o último dia 20 de julho, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 158 homicídios foram registrados em Caucaia em 2024. O número é 38,59% que os 114 assassinatos ocorridos no mesmo período em 2023.