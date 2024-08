Policial militar tem arma roubada e é vítima de agressão em Caucaia

Um policial militar foi vítima de um roubo na manhã deste domingo, 11. O caso foi registrado no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme apuração do O POVO, o agente de segurança é um cabo da PMCE e foi surpreendido pelos criminosos no início da manhã. O militar foi vítima de agressões e teve a arma subtraída por dois criminosos em uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, as equipes da corporação realizam diligências para encontrar a dupla. "O policial está bem", informa a nota.