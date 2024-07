Moradores recebem troca de fossas sépticas no bairro Granja Lisboa

Francisco Tarcísio Alves, 62, é um dos moradores beneficiados com a obra de esgotamento sanitário Crédito: Esdras Nogueira/Divulgação Ambiental Ceará

Após 20 anos de espera, os moradores do bairro Granja Lisboa, em Caucaia, receberam a troca das fossas sépticas pela rede de esgoto. A troca foi realizada pela Ambiental Ceará, em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), na última sexta-feira, 12. Segundo André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará, uma fossa séptica é uma solução de disposição do esgoto. “Normalmente é feita de alvenaria. O material mais grosseiro fica no fundo da fossa, fazendo um tratamento muito simplificado. Depois, o esgoto quando sai dessa ‘caixa’, ele infiltra no solo.” Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda segundo ele, a fossa séptica é indicada para locais que não têm rede de esgoto, como zonas rurais. “É melhor do que você colocar diretamente na calçada ou no rio.”

Francisco Tarcísio, 62, foi um dos beneficiados com a implantação de 300 metros de tubulação de esgotamento sanitário na rua Mateus Lemos, no bairro Granja Lisboa. “Não usarei mais a fossa séptica e vai acabar a lama que escorre pela minha calçada. Estou feliz porque, agora, a rua vai ficar mais limpa e vai trazer mais saúde para todos nós”, relata ele. De acordo com André, as fossas sépticas têm riscos devido à contaminação de poços com água para consumo, podendo causar simples diarréias, hepatite, leptospirose, dentre outras doenças. Além disso, ocorre o risco de desequilíbrio ecológico no meio ambiente. “É como se você abrisse um buraco no solo e colocasse lixo ali dentro.”