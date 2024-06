Duas passageiras de ônibus são presas com drogas e arma na BR-222

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta quarta-feira, 6, um revólver calibre 32, dez munições, cerca de 1 quilo (kg) de maconha, 175 gramas de cocaína e 240 gramas de crack na bagagem de duas passageiras de um ônibus intermunicipal. Elas foram presas em flagrante no km 12 da BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os policiais encontraram os itens na bagagem de uma passageira, de 27 anos, que estava no coletivo, cuja rota era Fortaleza - Chaval. Em meio às roupas pessoais da mulher, sem antecedentes criminais, foram achados o revólver calibre 32, as munições e as drogas.