Turista morre após sofrer acidente enquanto praticava kitesurf na Lagoa do Cauípe

A vítima identificada como Marybel Le Pape era natural da França e foi encontrada com lesões no corpo

Uma turista de 30 anos morreu após sofrer um acidente enquanto praticava Kitesurf na Lagoa do Cauípe, em Caucaia, nesta quinta-feira, 16. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima, identificada como Marybel Le Pape, era natural da França e foi encontrada com lesões no corpo.

Órgão foi acionado para a ocorrência durante a tarde, chegando ao local por volta das 14h45min de hoje. Na ocasião, no entanto, equipes já encontraram a mulher sem vida.