Homem apontado como chefe de facção que teria praticado chacina em Caucaia é preso

No crime do dia 17, quatro mulheres foram mortas dentro de um imóvel no bairro Urucutuba. As vítimas tinham 16, 39, 44 e 46 anos de idade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), um dos crimes pelos quais ele é investigado é por ameaçar moradores de diferentes bairros de Caucaia.

Um homem de 35 anos apontado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como chefe de um grupo criminoso foi preso no bairro Siqueira, em Fortaleza , nessa segunda-feira, 26. A investigação aponta que o homem seria chefe da facção criminosa que praticou a chacina em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, no último dia 17.

"Com a prisão, o homem foi colocado à disposição do Judiciário, mas as investigações seguem em andamento. A ofensiva ainda contou com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) e do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE", diz a SSPDS em nota.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropoplitana de Caucaia: (85) 3101-3360