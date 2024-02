Suspeito de estupro é preso em Caucaia

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de estupro contra uma mulher de 40 anos no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na manhã dessa sexta-feira, 9.

A Polícia Militar do Ceará informou que as equipes foram acionadas para uma casa no bairro Pacheco e conduziu o suspeito à Delegacia da Mulher de Caucaia. O homem foi autuado em flagrante pelo crime.

"O suspeito foi colocado à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde passou por exames periciais", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).