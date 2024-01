Caucaia: suspeito de tráfico de drogas é preso e 2,4 kg de entorpecentes apreendidos

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

Um homem foi preso por de tráfico de drogas e porte ilegal de arma durante a manhã de sábado, 16, no bairro São Miguel, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Além do suspeito, identificado como David Hermann Ximenes da Silva, 29, foram encontrados 2,4 kg de drogas, armamento e munições no perímetro.

A captura aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), quando David, junto de um colega, fugiram ao avistar a viatura da PM. O suspeito foi alcançado pelos agentes, enquanto o outro homem conseguiu fugir.