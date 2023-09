Homem é preso ao tentar invadir residência de ex-companheira em Cariús

Um homem foi preso suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência contra uma ex-companheira. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 22, no município de Cariús. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem, que tem uma extensa ficha de antecedentes criminais, estava tentando invadir a casa da vítima.

Durante a madrugada, uma composição de policiais militares recebeu a denúncia de que o homem estaria tentando invadir a casa da sua ex-companheira. Os agentes se dirigiram ao local, onde encontraram o suspeito na entrada da residência. Com a abordagem, os policiais capturaram o indivíduo.

O suspeito é um homem de 39 anos, que já tinha registros de antecedentes pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, associação criminosa, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e violência doméstica e familiar contra a mulher.