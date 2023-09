Vendedora de bombons e estudante estão entre os mortos durante tentativa de chacina em festa rave

A vítima era evangélica, tinha filhos e netos. Conhecida e querida por todos os frequentadores dos festejos, que se tornaram seus clientes. O relato colhido pela reportagem é de que a vítima era de Fortaleza e que por meio do trabalho ajudava todos da família.

A tentativa de chacina ocorrida no último domingo, 10, dentro de uma festa rave, na Barra Nova, em Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza, deixou três mortos, sendo dois deles um estudante e uma vendedora de bombons que trabalhava em eventos há 10 anos. Os dois foram vítimas de bala perdida. O alvo do crime era Jeferson Brendo Pereira da Silva , de 25 anos, que também foi morto na ação.

O velório e o sepultamento da vendedora, assim como os do estudante, aconteceram nos últimos dias. Alguns parentes da mulher chegaram a criar uma campanha para arrecadar dinheiro para as despesas com funeral.

No caso de João Victor, a família conseguiu doar as córneas para que outra pessoa pudesse enxergar. O velório e o sepultamento dele foi marcado por muitos momentos de emoção.