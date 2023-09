Polícia Federal deflagra operação contra pornografia infantojuvenil em Caucaia

Na época, foram encontrados fortes indícios de que o investigado de Caucaia teria compartilhado 175 arquivos com conteúdos pornográficos envolvendo o público infantil em um grupo de rede social com cerca de 170 participantes. Entre eles, brasileiros e estrangeiros.

As investigações contra o abuso sexual infantil começaram em abril de 2022 a partir do material apreendido na operação "Dirty Drive", realizada em Rondônia.

Um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido no município de Caucaia , a 20,3 km de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 6, como parte da operação "Mal Compartilhado", da Polícia Federal (PF). A ação busca interromper o armazenamento e o compartilhamento de conteúdos pornográficos com crianças e adolescentes.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o investigado pode responder, em tese, pelos crimes de posse e disponibilização de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. As penas, caso somadas, podem chegar a dez anos de prisão. As investigações devem continuar com base no material apreendido.