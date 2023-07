Padaria pega fogo no município de Caucaia

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um incêndio atingiu uma padaria na madrugada deste domingo, 16, no município de Caucaia, a cerca de 20 km da Capital. O incidente aconteceu na avenida Dom Almeida Lustosa e não deixou vítima.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as chamas começaram devido a um furo na parte metálica do forno, que permitiu a passagem de calor em excesso para os pães que estavam abaixo do equipamento.

O combate ao fogo durou cerca de três horas e utilizou seis mil litros de água. Na ação, os bombeiros precisaram utilizar equipamentos de proteção e uma viatura auto bomba, o famoso “caminhão dos bombeiros”. Os estragos não atingiram maiores proporções, mas queimaram o forno e os pães que estavam embaixo do maquinário.

Só no primeiro semestre de 2023, 210 incêndios foram registrados em estabelecimentos comerciais no Ceará. De acordo com o CBMCE, a estatística representa uma redução de 19% se comparada ao índice do mesmo período no ano passado, quando foram combatidos 260 sinistros.