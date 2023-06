Garoto de 15 anos encontrado morto em Caucaia avisou que iria a festejo religioso

O corpo do garoto foi encontrado em um matagal com marcas de tiros

Um adolescente de 15 anos de idade foi morto ao voltar de um festejo religioso em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado no domingo, 11. Ele avisou aos parentes que iria ao evento da paróquia no bairro Capuan, conforme O POVO apurou.

Fonte ligada à Segurança Pública informou que Micaias da Silva Costa Lima não possuía qualquer envolvimento com crimes e avisou aos familiares que iria à festa religiosa. Quando terminou o evento, ele ainda se comunicou com parentes comentando que deixaria a namorada em casa.

O corpo do adolescente foi encontrado em um matagal com marcas de tiros. Não há informação oficial sobre a motivação do crime. Até o momento não foi registrada prisão de suspeitos, conforme a fonte.

O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Outro jovem, de 18 anos de idade, que estava desaparecido há nove dias, foi encontrado morto, também em Caucaia. A vítima, Gabriel da Silva Cruz, desapareceu no dia 1º de junho, e o corpo foi achado em uma lagoa no bairro Cumbuco, no dia 9.

Conforme O POVO apurou, dois dias antes de a vítima ser encontrada, familiares identificaram uma bicicleta e chinelos, que seriam de Gabriel, nas proximidades da lagoa. As buscas foram intensificadas na área. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que somente após o resultado do laudo cadavérico poderia identificar a causa da morte.

No último sábado, 9, um motorista de aplicativo, morador de Caucaia, foi encontrado morto em São Gonçalo do Amarante. O profissional saiu de casa para pegar um passageiro no Centro do município e levá-lo ao bairro Antônio Bezerra. A família relata que ele foi torturado e teve todos os dedos quebrados.