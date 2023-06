Adolescente de 15 anos é morto a tiros em via pública de Caucaia

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros neste domingo, 11, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu em uma via pública do bairro Paumirim, enquanto a vítima retornava de uma festa para casa. A motivação e autoria do homicídio ainda são desconhecidas. O crime está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar. Peritos da Perícia Forense também estiveram no local para remover o corpo e coletar elementos que poderão auxiliar a apuração do caso. As forças policiais seguem em diligências para localizar e prender os autores do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso repassando informações que colaborem com os trabalhos policiais. É possível enviar os dados por aplicativo de mensagem ou chamada telefônica. O sigilo e anonimato das fontes são garantidos pela Secretaria.

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360

Disque-Denúncia SSPDS: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101-0181