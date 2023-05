Ônibus tomba e deixa cerca de dez feridos na BR-222 em Caucaia

Um ônibus saiu da pista e tombou na BR-222, altura do quilômetro 13,4, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Cerca de dez pessoas ficaram feridas, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 8 horas deste domingo, 7.

A PRF ainda informou que havia 35 pessoas no ônibus no momento do acidente. Tratava-se de um veículo particular, que havia sido alugado para transporte de um time de futebol.

O ônibus havia saído de Fortaleza e tinha como destino a Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (também na Região Metropolitana de Fortaleza).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine