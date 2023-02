Estudantes que beberam café com remédio são liberados das unidades de saúde

A Secretaria da Educação do Ceará informou que uma série de palestras, rodas de conversas e ações de suporte psicológico foram realizadas na escola

Os quatro alunos que haviam sido levados ao hospital após ingerirem café misturado com remédios, na última sexta-feira, 10, foram liberados pelas unidades de saúde onde foram atendidos.

Uma equipe do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades esteve na escola onde o caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 13, para conversar com todos os estudantes.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que outras palestras, rodas de conversas e ações de suporte psicológico também aconteceram na instituição de ensino. Os responsáveis pelos estudantes envolvidos no ocorrido estão em conversas com a gestão da escola.

Entenda o caso

Na última sexta-feira, 10, uma aluna levou um remédio para a escola e colocou dentro da garrafa de café de uma outra estudante. Depois disso, ela e outros três colegas beberam o líquido.

No dia do ocorrido, a Seduc disse ao O POVO que assim que a escola descobriu sobre o que tinha acontecido, eles acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os alunos foram encaminhados a uma unidade de saúde.

Dois alunos foram encaminhados ao hospital municipal, enquanto os outros dois foram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



