Homem de 48 anos morre afogado após tentar resgatar prótese dentária em açude

O corpo de um homem, de 48 anos, vítima de afogamento, foi encontrado por mergulhadores da Companhia de Mergulho de Resgate (CMR) do Corpo de Bombeiros em um açude no município de Caucaia, na microrregião de Fortaleza. O homem passou mais de uma hora desaparecido na tarde deste domingo, 12.



O homem, natural de Caucaia, estaria procurando por uma prótese dentária perdida durante um banho de açude quando foi visto pela última vez. Segundo informações da Companhia de Mergulho e Resgate, ele havia ingerido bebida alcoólica.

Diante do desaparecimento, familiares da vítima teriam pedido à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) fosse acionado para realizar as buscas no local.

Para o mergulhador líder do resgate, Subtenente P Carneiro, as buscas foram dificultadas pela profundidade, temperatura e falta de visibilidade da água. Após 90 minutos de procura, a vítima foi encontrada em uma área com profundidade aproximada de quatro metros.

O corpo da vítima ficará sob guarda da Polícia Militar do Ceará (PMCE), aguardando a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).