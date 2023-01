Rinha de galo: homem é morto e outras duas pessoas ficam feridas em Caucaia

Durante a ocorrência, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) recolheu 22 galos, que foram levados para um local de acolhimento

Três pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo em uma rinha de galo no bairro Garrote, em Caucaia — Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse domingo, 8. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), uma das vítimas, um homem de 51 anos, veio a óbito. Polícia ambiental recolheu 22 galos no local.

Pasta não deu detalhes sobre como os disparos aconteceram. Duas das três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para um hospital em Fortaleza.

Já a terceira vítima faleceu enquanto recebia os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Homem que veio a óbito tinha antecedentes por crime ambiental.

Durante a ocorrência, "o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) recolheu 22 galos, que foram levados para um local de acolhimento, além de apreender ficha e lacres de identificação dos animais, esporões, documentos e cartões magnéticos".

O material recolhido foi enviado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, que está a cargo da investigação. Pasta ainda frisa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) segue em oitivas e diligências para encontrar suspeitos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia (85) 3101-3360

