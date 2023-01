Criminosos invadem chácara e rendem moradores em Caucaia

Conversas com envolvidos no crime foram encontradas no tablet do caseiro do local, que foi preso como suspeito

Um grupo de criminosos invadiu uma chácara, no município de Caucaia, nessa quinta-feira, 5. Na ocasião, os suspeitos renderam os moradores do imóvel e subtraíram objetos. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o caseiro que trabalhava na residência das vítimas foi identificado como um dos envolvidos no crime.

Segundo informações policiais divulgadas em nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas do crime de roubo com restrição de liberdade foram localizadas em um outro imóvel após buscas da PMCE pelo município.

Após investigações, os agentes de segurança identificaram o caseiro da residência como um dos envolvidos no crime. Ele foi localizado e preso no bairro Coité-Pedreiras, em Caucaia.

Com o suspeito de 32 anos foi localizado e apreendido um tablet. No eletrônico, o caseiro teria mantido conversas com outros suspeitos sobre a rotina das vítimas.

O caseiro foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado por restrição de liberdade, emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).



