Polícia Civil investiga desaparecimento de três jovens em Caucaia

Três jovens estão desaparecidos após relatarem que iriam de Caucaia, na Região Metropolitana, ao Centro de Fortaleza. Eles estariam desaparecidos desde a última quinta-feira, 5.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, Rayane Lourenço Lopes da Silva, de 22 anos, o namorado Raimundo Henrique, de 23 anos e o irmão dele, Antônio José, de 25 anos, não voltaram para casa após avisarem que iriam ao Centro.

Os parentes não conseguem se comunicar pelas redes sociais ou o número do aparelho celular. As ligações vão para a caixa postal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A família relata que Rayane e o namorado moravam em Caucaia e o irmão dele no bairro Bonsucesso, mas teria se mudado para Caucaia há 15 dias. Rayane é proprietária de uma loja online de roupas.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no 10º Distrito Policial e as investigações estão com a Delegacia Metropolitana de Caucaia, que é responsável pela área.

Sobre o assunto Foragido da Justiça é preso em Caucaia

Criminosos invadem chácara e rendem moradores em Caucaia

Mulher é encontrada morta em região de mangue em Caucaia, no Ceará

Tags