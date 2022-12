Crime ambiental: 50 aves são resgatadas e outras 20 encontradas mortas em cativeiro

Repórter do OPOVO

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu 50 pássaros da fauna brasileira em um imóvel na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta quarta-feira, 14. Ação foi resultado do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mais de 20 aves morreram, mantidas de forma inadequada e sem circulação de ar.

As buscas começaram na manhã desta quarta pela equipe de investigadores da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Os investigadores foram até uma casa no bairro Conjunto Metropolitano, onde os pássaros silvestres foram encontrados.

As aves foram encaminhadas para o Instituto Pró-Silvestre, onde ficarão em quarentena. Lá, elas serão avaliadas por biólogos e médicos veterinários antes de serem devolvidas à natureza.

“O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) será notificado para que lavre auto de infração contra os envolvidos”, diz a SSPDS, em comunicado oficial. “Um inquérito policial foi instaurado por portaria e três pessoas seguem sendo investigadas, onde poderão responder pelos crimes de associação criminosa, maus tratos e receptação qualificada.”

A primeira fase da operação foi na última sexta-feira, 9, quando a DPMA cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar em Fortaleza. Os mandados foram cumpridos em residências de suspeitos de ligação com o tráfico de animais silvestres.

Dezenas de aves silvestres foram resgatadas em três endereços, na última sexta-feira, 9. Entre esses pássaros havia espécies ameaçadas de extinção. Três suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico e maus-tratos de animais silvestres e associação criminosa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (85) 3247 2630



