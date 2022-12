Suspeito de integrar organização criminosa em Caucaia é preso

Um homem de 23 anos, investigado por homicídios e suspeito de integrar organização criminosa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A operação foi feita em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nessa quarta-feira, 8.

Lucas Chaves Rodrigues, 23, é suspeito de integrar um grupo criminoso, de acordo com as investigações da Delegacia Metropolitana de Caucaia. “Lukinha”, como é conhecido, tem ficha criminal por posse ilegal de arma de fogo, além de ser investigado por envolvimento em homicídios no município.

Após buscas pela região, o suspeito foi localizado em uma casa no bairro Potira. Tentou fugir, mas foi preso ainda no local. Em seguida, Lucas foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por integrar organização criminosa, desacato e desobediência.

Agentes do Departamento de Inteligência da Polícia Civil e da Divisão de Homicídios e Proteção da Pessoa (DHPP) também participaram da ação. Agora, as investigações prosseguirão com o intuito de apurar informações a respeito da participação do suspeito em outros crimes na cidade.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 3360

