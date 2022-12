Mais de 20 kg de drogas e arma de fogo são apreendidos em Caucaia

A droga e a arma foram apreendidos com um suspeito no bairro Iparana

Um homem, uma arma de fogo e mais de 20 kg de entorpecentes foram apreendidos durante uma ação realizada por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A ofensiva aconteceu nesse domingo, 4, em Caucaia.

Na ocasião, a equipe policial patrulhava pelas ruas do bairro Iparana, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita em frente a um imóvel. Quando abordado, foi encontrado com ele uma pistola 9 mm municiada. O homem, identificado como Leonardo Nogueira Araújo, de 23 anos, recebeu voz de prisão.

Após dar continuidade às buscas no entorno do imóvel, foram localizadas uma sacola com 17 tabletes de maconha, que pesavam 20,5 quilos, e uma trouxinha de cocaína. Além da droga e da arma de fogo, os policiais apreenderam 32 munições, duas balanças de precisão e apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e por integrar organização criminosa.



