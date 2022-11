Após ser baleado na rua, homem tenta fugir e acaba morrendo dentro de shopping em Caucaia

Vítima foi alvejada por tiros em via pública, correu para dentro do empreendimento comercial e acabou não resistindo aos ferimentos, falecendo no local

Um homem foi baleado em via pública, na noite desta quarta-feira, 9, e na tentativa de se esconder acabou morrendo dentro do shopping Iandê, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além da PMCE foram acionadas equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), com o intuito de "colher indícios que auxiliarão na investigação".



SSPDS informou que ocorrência ainda estava em andamento por volta das 23 horas desta quarta. Em vídeos recebidos pelo O POVO, é possível ver um homem sangrando no chão do shopping, cercado por policiais. Mais informações devem ser divulgadas nesta quinta-feira, 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota fornecida ao O POVO, o Iandê Shopping Caucaia declarou está colaborando com os procedimentos da Polícia para a apuração do crime e se solidarizou com a família da vítima. Confira a nota completa:

"O Iandê Shopping Caucaia esclarece por meio desta nota que, conforme apuração oficial da Polícia Militar, na noite de ontem, 9 de novembro de 2022, por volta das 21h, ocorreu um tiroteio na Praça Matriz situada no centro de Caucaia e, por ocasião dessa troca de tiros, dois homens não identificados se abrigaram nas dependências do shopping após um deles ter sido atingido por um dos tiros, vindo à

óbito no local.

Equipes do SAMU, Polícia Militar e Perícia Forense foram acionadas e realizaram as diligências necessárias, continuando a apurar a motivação do acontecimento que ocorreu fora do shopping, mais precisamente na Praça Matriz do centro de Caucaia.

A Administração do Iandê Shopping Caucaia está colaborando com todos os procedimentos legais adotados e se solidariza com a família da vítima"

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa: (85) 3257-4807

Sobre o assunto Lula promete retorno a uma 'harmonia' política no Brasil

Falta de planejamento e displicência dos jogadores: os erros do Ceará em 2022

Lula diz que só definirá nomes para ministério após viagem ao Egito

Tags